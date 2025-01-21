Эталон теряет ипотеку и все еще торгует расписками

Новые продажи в кв. м увеличились на 28%, до 699 тыс., в рублях на 39%, до 146,2 млрд.
Количество контрактов выросло на 22%, до 11,7 тыс.
Доля ипотечных сделок в 4 квартале уменьшилась на 43 п.п. год к году, до 34%.
Рост показателей застройщик связывает с высоким качеством портфеля проектов и его сбалансированностью по регионам и сегментам.
Мнение аналитиков МР.
Рост продаж и контрактов за год объясняется сильными предыдущими кварталами, поскольку в то время еще действовала массовая льготная ипотека.
Однако доля ипотечных контрактов в 4 квартале заметно снизилась, и это неудивительно: льгот стало меньше, а ключевая ставка по-прежнему находится на высоком уровне и, по нашим прогнозам, быстрого снижения не предвидится.
Сейчас для Эталона, как и для других застройщиков, важен именно уровень ставки — чем меньше, тем больше людей будут брать ипотеку. Кроме того, власти неоднократно обещали помочь девелоперам, что тоже может изменить ситуацию. Пока никаких конкретных предложений не было, но строительный сектор имеет стратегическое значение для экономики, поэтому без поддержки государство его не оставит.
Мы негативно смотрим на перспективу инвестирования в акции Эталона. Помимо вышеупомянутых рисков, у компании есть самый большой «красный флаг» для российского инвестора — на бирже по-прежнему торгуются ее расписки, а не акции.