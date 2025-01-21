Эталон теряет ипотеку и все еще торгует расписками

Сейчас для Эталона, как и для других застройщиков, важен именно уровень ставки — чем меньше, тем больше людей будут брать ипотеку. Кроме того, власти неоднократно обещали помочь девелоперам, что тоже может изменить ситуацию. Пока никаких конкретных предложений не было, но строительный сектор имеет стратегическое значение для экономики, поэтому без поддержки государство его не оставит.