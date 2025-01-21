Экспорт растительной продукции из Алтайского края в Китай за год вырос на треть

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Экспорт зерна и продуктов его переработки, а также овощей, фруктов и другой растительной продукции из Алтайского края в Китай вырос в 2024 году на 34% — до 1,22 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
«Наибольший объем был отправлен в Китай — 1,22 млн тонн, что на 34% больше по сравнению с 2023 годом (911 тыс. тонн). Таким образом, для региона 2024 год стал рекордным по поставкам зерна, зерновых продуктов, растительных масел, плодов и овощей, семенного материала и фуражных грузов в Поднебесную», — рассказали в пресс-службе.
В целом экспорт растительной продукции из региона в 2024 году снизился на 9% по сравнению с показателями 2023 года — до 2,26 млн тонн. Продукцию из края экспортировали в 45 стран. Выросли поставки в Монголию, Белоруссию, Афганистан и Армению. Регион наладил отношения с Зимбабве, Гвинеей, Бангладеш, ЦАР.
В Китай отправляли продукцию по всем группам товаров. Среди зерна динамика наблюдается в поставках гречихи, овса, пшеницы, ячменя. В категории продуктов переработки зерна интерес Китая возрос к овсяной крупе, хлопьям и ядру подсолнечника. Также спросом пользовался жмых.
«Стоит уделить особое внимание поставкам в Китай растительных масел из Алтайского края. Почти весь их экспортный объем из региона отправляется именно в эту страну, а за год отгрузки выросли на 56% и составили 361,5 тыс. тонн», — добавили в пресс-службе.
В Казахстан поставляли просо, расторопшу, лен, масличную горчицу, а также продукты переработки зерна: гречневую и гороховую крупу, жмыхи и шроты.
На 7% вырос вывоз алтайской пшеницы — ее поставили в 24 страны в общем объеме 105,1 тыс. тонн. После двухлетнего перерыва был осуществлен экспорт в Бурунди (1,3 тыс. тонн) в качестве гуманитарной помощи, небольшие объемы были направлены в ОАЭ, Израиль, Саудовскую Аравию и Турцию, которая является ключевым экспортером муки в мире.