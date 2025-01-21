Экспорт растительной продукции из Алтайского края в Китай за год вырос на треть

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Экспорт зерна и продуктов его переработки, а также овощей, фруктов и другой растительной продукции из Алтайского края в Китай вырос в 2024 году на 34% — до 1,22 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».