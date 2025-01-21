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Депутат бундестага Дагделен призвала возобновить импорт нефти из России

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Депутат Бундестага Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» — BSW) выступила за возобновление поставок российской нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Шведт.

Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

«Правительство, состоящее из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии “зеленых” не учится на ошибках. Саморазрушительные санкции против России ужесточаются, а экономический упадок Германии становится все более ощутимым. Это безумие должно быть остановлено. Нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители путем открытия “Северного потока — 2” и импорту российской нефти для НПЗ в Шведте», — написала она в понедельник в X.

Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть востока Германии, включая аэропорт Берлина.