«Правительство, состоящее из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии “зеленых” не учится на ошибках. Саморазрушительные санкции против России ужесточаются, а экономический упадок Германии становится все более ощутимым. Это безумие должно быть остановлено. Нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители путем открытия “Северного потока — 2” и импорту российской нефти для НПЗ в Шведте», — написала она в понедельник в X.