«Чек индекс»: россияне в 2024 году оставили на 18% больше чаевых

Так, средний чек затрат на чаевые в России в 2024 году составил 273 ₽ (+29%). Число выданных чаевых увеличилось на 18%, их оборот вырос на 47%. Что касается безналичных чаевых, их средний чек вырос на 34% — до 351 ₽ Количество безналичных чаевых увеличилось на 27%, оборот — на 61%.