«Чек индекс»: россияне в 2024 году оставили на 18% больше чаевых

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество выданных чаевых в России в 2024 году выросло на 18%, а средний размер чаевых увеличился на 29%, свидетельствуют данные аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных в России, ежедневно принимает 65 млн кассовых чеков с более 1,25 млн онлайн-касс).
Так, средний чек затрат на чаевые в России в 2024 году составил 273 ₽ (+29%). Число выданных чаевых увеличилось на 18%, их оборот вырос на 47%. Что касается безналичных чаевых, их средний чек вырос на 34% — до 351 ₽ Количество безналичных чаевых увеличилось на 27%, оборот — на 61%.
В среднем в России размер чаевых составляет 8−10% от чека покупки.
«Чаевые чаще всего оставляют в секторе HoReCa — барменам, официантам, сотрудникам отелей. А также водителям такси, курьерам, тренерам, мастерам салонов красоты», — говорится в исследовании.
Как отметил директор по маркетингу компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков, сфера оплаты чаевых в настоящее время активно развивается, чему способствует рост объемов безналичных расчетов и потребления в целом. Специализированные сервисы и собственные приложения заведений и индивидуальных предпринимателей также делают процесс более удобным и доступным.
«Особенно заметен рост оборота чаевых на фоне увеличения продаж в сфере общественного питания и внутреннего туризма. В регионах, особенно в популярных туристических локациях, этот тренд проявляется особенно ярко. Туристы все чаще используют безналичные способы выражения благодарности, что способствует и дальнейшему развитию индустрии», — добавил Симаков.