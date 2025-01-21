Более чем у половины россиян есть пожилые родственники, ставшие жертвами мошенников

«Несмотря на то, что на долю пенсионеров приходится всего 15% пострадавших от действий кибермошенников, эта наиболее уязвимая часть общества нуждается в особенной помощи и поддержке. В данном случае нет ничего лучше, чем обучение и напоминания о правилах кибергигиены. Стоит регулярно помогать своим пожилым родственникам в работе с компьютерами и гаджетами: следить за обновлениями, антивирусным ПО, настраивать регулярное резервное копирование важной информации. Это возможность проявить заботу и уберечь родных от несчастья. Также нельзя не отметить, что есть люди, которые ни разу не сталкивались с интернет-мошенничеством. Не стоит думать, что такие ситуации никогда не произойдут, — важно быть готовыми к ним».