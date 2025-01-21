Bloomberg: Фицо рассчитывает на помощь Турции с поставками российского газа

Согласно статье, словацкий лидер ищет альтернативу российским газовым потокам, которые проходили через Украину и в начале года были остановлены. Словацкая государственная газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysel является одной из немногих оставшихся фирм в Центральной Европе, имеющих долгосрочный контракт с российским «Газпромом».
«Давайте сделаем шаг. Давайте придем к выводу о потребностях Словакии в природном газе», — сказал он.
Фицо считает, что можно найти альтернативное решение для поставок российского газа в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток» и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию. Подробностей о потенциальном решении или предполагаемых объемах газа, он не предоставил.
Российские партнеры должны принять участие и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы поставок этого газа на территорию Словакии.
Для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе в Турцию отправится министр экономики Словакии, добавил Фицо.
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