Bloomberg: Фицо рассчитывает на помощь Турции с поставками российского газа

Фицо считает, что можно найти альтернативное решение для поставок российского газа в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток» и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию. Подробностей о потенциальном решении или предполагаемых объемах газа, он не предоставил.