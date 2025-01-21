Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Фицо рассчитывает на помощь Турции с поставками российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность поставок российского газа через Турцию. Эрдоган пообещал помощь Анкары в поиске решения с Москвой, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Согласно статье, словацкий лидер ищет альтернативу российским газовым потокам, которые проходили через Украину и в начале года были остановлены. Словацкая государственная газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysel является одной из немногих оставшихся фирм в Центральной Европе, имеющих долгосрочный контракт с российским «Газпромом».

Турция выразила готовность вести переговоры с Братиславой и Москвой, чтобы найти решение. Эрдоган в понедельник пообещал поговорить с Владимиром Путиным и поручил своему министру иностранных дел «связаться с Россией».

«Давайте сделаем шаг. Давайте придем к выводу о потребностях Словакии в природном газе», — сказал он.

Фицо считает, что можно найти альтернативное решение для поставок российского газа в Словакию по трубопроводу «Турецкий поток» и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию. Подробностей о потенциальном решении или предполагаемых объемах газа, он не предоставил.

Российские партнеры должны принять участие и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы поставок этого газа на территорию Словакии.

Роберт Фицо
премьер-министр Словакии

Для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе в Турцию отправится министр экономики Словакии, добавил Фицо.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail