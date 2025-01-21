Биткоин побил новый рекорд в день инаугурации Трампа

Ранее жена Дональда Трампа Мелания объявила о запуске собственной криптовалюты вслед за токеном своего мужа. После этого стоимость биткоина обвалилась ниже 100 тысяч долларов. Однако позднее цена криптовалюты на площадке восстановилась до отметки в 108,256 тысячи долларов.