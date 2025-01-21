«Автостат»: продажи легковых авто с пробегом в РФ в 2024 году выросли на 6%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в 2024 году увеличились на 6% по сравнению с 2023 годом и составили более 6 млн машин. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».
«По данным агентства “Автостат”, в 2024 году жители нашей страны приобрели 6 млн 36,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 6% больше, чем годом ранее», — сказано в сообщении.
Лидерство в рейтинге продаж сохранила отечественная Lada — по итогам 2024 года было куплено 1,5 млн таких подержанных машин (+19% к уровню 2023 года). Второе место заняла японская Toyota, результат которой — 620 тыс. единиц. На третьем и четвертом местах — южнокорейские бренды Kia и Hyundai (349,5 тыс. и 332,2 тыс. шт. соответственно), а замыкает топ-5 японский Nissan (282,7 тыс. шт.).
Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в 2024 году стал седан Lada 2107, всего было продано 139,1 тыс. единиц этой модели. Второе место занял Kia Rio с результатом 124,7 тыс. единиц, а третье — хетчбек Lada 2114 Samara-2 (122,7 тыс. шт.). На четвертой строчке — Hyundai Solaris (120,2 тыс. шт.). В пятерку лидеров также вошел Ford Focus (110,4 тыс. шт.).
Результаты декабря.
Если говорить об итогах декабря 2024 года, в этом месяце в России было продано 523 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,3% меньше, чем в ноябре, но на 24,6% больше, чем в декабре 2023 года.
Первое место в рейтинге среди моделей также занял седан Lada 2107 с результатом в 12,2 тыс. единиц. За ним следуют корейские модели Kia Rio и Hyundai Solaris (11,8 тыс. и 10,6 тыс. соответственно).