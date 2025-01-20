Западные компании увидели возможности разморозки своих активов в России

По мнению собеседников агентства, оставшиеся в России транснациональные компании будут тщательно следить за действиями Трампа и в соответствии с ними корректировать планы. Руководитель отдела корпоративной разведки по региону Европы, Ближнего Востока и Африки в компании S-RM Ян Мэсси отметил, что пока Москва «увеличивает цену ухода с российского рынка, Трамп может сократить стоимость присутствия на нем, создав своего рода равновесие».
Партнер в Debevoise and Plimpton Алан Карташкин не исключил частичное смягчение санкций новой администрацией США. Это может привести «к разморозке некоторых иностранных активов, застрявших в России, и разблокированию еще одной волны сделок по выходу» с российского рынка, считает он.
В конце 2022 года российские власти ввели требование о добровольном взносе в бюджет при продаже активов в России иностранными компаниями. Тогда его размер составлял 10% от суммы сделки. Кроме того, было принято требование об обязательном дисконте для таких сделок.
Размер дисконта и взноса в бюджет неоднократно увеличивался. В последний раз это произошло в октябре 2024 года: теперь иностранные компании должны продавать свои активы в России за 40% от рыночной стоимости и выплачивать взнос в размере 35% от сделки.
Президент Владимир Путин в декабре 2024-го рассказал, что полностью с российского рынка ушли четверть иностранных компаний, около половины продолжают работать в стране, а часть передала управление в другие руки.
В Кремле заявили, что от новой администрации США не стоит ожидать существенных изменений в отношениях с Россией. Москва считает вводимые санкции незаконными и неэффективными.