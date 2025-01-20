Западные компании увидели возможности разморозки своих активов в России

По мнению собеседников агентства, оставшиеся в России транснациональные компании будут тщательно следить за действиями Трампа и в соответствии с ними корректировать планы. Руководитель отдела корпоративной разведки по региону Европы, Ближнего Востока и Африки в компании S-RM Ян Мэсси отметил, что пока Москва «увеличивает цену ухода с российского рынка, Трамп может сократить стоимость присутствия на нем, создав своего рода равновесие».