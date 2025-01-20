В Турции сообщили о рисках для страны из-за торговой политики Трампа

Как пишет издание, американские компании, если Дональд Трамп повысит таможенные пошлины на импорт, реструктурируют свои цепочки поставок вокруг стран, для которых действуют более низкие тарифы. Кроме того, Европа может ответить на решение Вашингтона, а Китай перенаправит продукцию на другие рынки, в том числе турецкий, агрессивно демпингуя и создавая серьезное конкурентное давление на местные экономики.
По данным турецкого издания, Трамп также обещал снизить налоги для стимулирования экономического роста внутри США. При этом дефицит бюджета страны увеличится. Бороться с ситуацией будут с помощью выпуска гособлигаций и повышения ставок, то есть, внешние заимствования для Турции и других стран увеличатся.
«Такая ситуация вкупе с укреплением доллара может негативно повлиять на баланс в экономике республики. Между тем эффект от этих мер будет отложен до 2026 года ввиду того, что эмиссия облигаций закладывается в бюджет, утверждение которого занимает долгое время», — говорится в материале.
Газета добавляет, что подходить к оценке перспектив второго срока Трампа нужно осторожно. Как напоминает издание, в первый срок его обещания не соответствовали реализации.
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