В Турции сообщили о рисках для страны из-за торговой политики Трампа

Как пишет издание, американские компании, если Дональд Трамп повысит таможенные пошлины на импорт, реструктурируют свои цепочки поставок вокруг стран, для которых действуют более низкие тарифы. Кроме того, Европа может ответить на решение Вашингтона, а Китай перенаправит продукцию на другие рынки, в том числе турецкий, агрессивно демпингуя и создавая серьезное конкурентное давление на местные экономики.