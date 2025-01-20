В России назвали 2025-й год «годом арендного жилья»

Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев до этого говорил, что в первой половине 2025 года цены на аренду квартир в России будут стабилизироваться, этот процесс прогнозируется минимум на период до весны. Затем стоимость вновь будут формировать инфляция и ключевая ставка.