В РФ средняя цена перелета эконом-классом за рубеж осталась на уровне 2023 года

Согласно исследованию, в 2024 году Китай стал главной точкой притяжения для российского бизнеса. Так, спрос на поездки в эту страну увеличился на 119%, а доля Китая в общем числе зарубежных командировок выросла до 15% против 8% в 2023 году. Второе место сохранил Казахстан, который также продемонстрировал рост (+10%) и занял 9% в структуре международных поездок. Турция, ранее занимавшая лидирующую позицию, переместилась на третье место, потеряв 19% российских бизнес-туристов. Ее доля сократилась с 10% в 2023 году до 7% в 2024 году. Также в пятерку ключевых направлений вошли: Сербия (-32% к 2023 году) и ОАЭ (+8%). При этом эксперты отметили рост числа командировок в Южную Корею (+55%) и Саудовскую Аравию (+78%), которые заняли 13 и 18 места соответственно.