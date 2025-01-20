В РФ средняя цена перелета эконом-классом за рубеж осталась на уровне 2023 года

«Несмотря на инфляционные ожидания и ослабление курса рубля, средняя стоимость авиабилетов осталась практически неизменной, что способствовало росту деловой активности за рубежом. Спрос на зарубежные командировки увеличился на 13%, а их доля от общего числа корпоративных поездок достигла 17%», — говорится в исследовании.
По словам управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, стабилизация цен на авиабилеты стала одним из положительных факторов, повлиявших на продолжающийся рост деловой активности за рубежом. «Бизнес смог адаптироваться к изменившимся условиям, сохраняя баланс между затратами и стратегическими приоритетами. Мы видим, что компании не только возвращаются к докризисным объемам поездок, но и делают ставку на комфорт для своих сотрудников — это подтверждается ростом доли бизнес-класса на международных рейсах», — добавила она.
Деловые путешественники в 2024 году стали на 22% чаще выбирать бизнес-класс для зарубежных перелетов, и его доля выросла до 10%, превысив показатели 2019 и 2023 годов, когда она составляла 9%.
Согласно исследованию, в 2024 году Китай стал главной точкой притяжения для российского бизнеса. Так, спрос на поездки в эту страну увеличился на 119%, а доля Китая в общем числе зарубежных командировок выросла до 15% против 8% в 2023 году. Второе место сохранил Казахстан, который также продемонстрировал рост (+10%) и занял 9% в структуре международных поездок. Турция, ранее занимавшая лидирующую позицию, переместилась на третье место, потеряв 19% российских бизнес-туристов. Ее доля сократилась с 10% в 2023 году до 7% в 2024 году. Также в пятерку ключевых направлений вошли: Сербия (-32% к 2023 году) и ОАЭ (+8%). При этом эксперты отметили рост числа командировок в Южную Корею (+55%) и Саудовскую Аравию (+78%), которые заняли 13 и 18 места соответственно.
Доля «Аэрофлот» на рынке корпоративных перевозок увеличилась до 33% с 29% годом ранее. Спрос на рейсы национального перевозчика вырос на 33%, что вызвано как расширением маршрутной сети, так и стабильной ценовой политикой, пояснили в «Аэроклубе». Turkish Airlines, напротив, потеряла 18% бизнес-пассажиров, а ее доля сократилась на 4 п. п. Третье место в рейтинге популярности заняла Air Serbia с долей 8%, сохранив спрос на уровне прошлого года (-2%).