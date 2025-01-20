В РФ могут сделать приоритетной оплату отопления только в осенне-зимний период

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минстрой России планирует сделать приоритетным способ оплаты отопления только в осенне-зимний период вместо равномерного распределения платежей в течение календарного года. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов на круглом столе «Какие изменения готовятся для собственников жилья в 2025 году».
«У нас вносятся поправки сейчас. С 1 марта вступит в силу постановление, которым будет установлен запрет на принятие решения об оплате отопления равномерно в течение года. То есть те регионы, которые выбрали такой способ оплаты отопления, они могут его сохранить. Но если у них сейчас реализована оплата по факту в отопительный период, перейти на оплату равномерно в течение года они уже не смогут. Тем самым мы стимулируем к переходу всех на оплату по факту», — сказал он.
По его словам, такая оплата более приоритетна, потому что в этом случае собственники понимают — они платят четко по тому, что показал прибор учета, что более прозрачно.
Отопление в отличие от других коммунальных услуг — света, воды, газа, — носит сезонный характер, рассказал в беседе с ТАСС эксперт Народного фронта Павел Склянчук. «Чтобы сгладить рост оплаты граждан за ЖКХ в зимний период, в регионах стали распределять оплату на двенадцать месяцев. Однако это нелогично, поскольку люди платят за неоказанную фактически услугу. Поэтому в регионах сейчас обратная тенденция возврата на оплату за отопление только в осенне-зимний период», — пояснил он.