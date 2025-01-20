В Испании захотели запретить покупать жилье иностранцам

«Правительство предложит запретить иностранцам не из ЕС покупку жилья в нашей стране, если они и члены их семей не проживают в Испании и, соответственно, занимаются спекуляцией», — заявил Санчес. Он отметил, что в 2023 году покупатели не из ЕС приобрели в стране 23 тысячи объекта недвижимости. При этом Испания испытывает нехватку в 200 тысяч новых домов ежегодно.