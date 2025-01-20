В Челябинской области появится новая ОЭЗ «Южноуральская»

Новая промышленно-производственная ОЭЗ частично будет сконцентрирована на территории транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в Увельском районе.
В ОЭЗ «Южноуральская» планируется построить завод по производству осей и осевых агрегатов, завод по производству подшипников, устройство линии по сборке полуприцепов, включающей оборудование для резки и гибки металла, сварочное оборудование, роботов и роботизированные комплексы, окрасочное оборудование, манипуляторы, погрузчики, крановое оборудование.
Согласно опубликованным документам, прогнозируется, что к концу 2034 года объем осуществленных инвестиций потенциальных резидентов составит более 21 млрд рублей, при этом будет создано не менее 1 025 рабочих мест.
«Формирование территории с льготным налоговым и таможенным режимом даст импульс реализации проектов в области обрабатывающего производства и высоких технологий, созданию рабочих мест, развитию региональной и местной инфраструктуры, формированию логистических преимуществ челябинских производителей», — отметил врио директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Александр Солдатов, которого цитирует пресс-служба ведомства.
ОЭЗ в России.
Согласно данным Минэкономразвития, в России действует 53 ОЭЗ, на территории которых работает 1,2 тыс. резидентов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 6,2 трлн рублей, из них около 2 трлн рублей уже вложено, создано 83 тыс. рабочих мест. В ОЭЗ действуют льготные правила аренды земли и преференциальный налоговый режим для предпринимателей. Бизнес в ОЭЗ получает «стабилизационную оговорку», которая гарантирует неизменность налогового законодательства, таможенного регулирования, условий землепользования и градостроительной деятельности.