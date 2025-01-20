В Челябинской области появится новая ОЭЗ «Южноуральская»

Согласно данным Минэкономразвития, в России действует 53 ОЭЗ, на территории которых работает 1,2 тыс. резидентов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 6,2 трлн рублей, из них около 2 трлн рублей уже вложено, создано 83 тыс. рабочих мест. В ОЭЗ действуют льготные правила аренды земли и преференциальный налоговый режим для предпринимателей. Бизнес в ОЭЗ получает «стабилизационную оговорку», которая гарантирует неизменность налогового законодательства, таможенного регулирования, условий землепользования и градостроительной деятельности.