Трутнев призвал жестко выстраивать диалог с банками по льготной ипотеке

В начале декабря Трутнев на фоне ужесточения банками условий выдачи дальневосточной ипотеки поручил Минфину РФ, Минвостокразвития совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными учреждениями подготовить предложения по возврату кредитования по базовым условиям программы. Поручение было дано, потому что в октябре 2024 года банки приняли решение об изменении условий получения кредита по программе — повышен минимальный размер первоначального взноса, взимаются комиссии с застройщиков и граждан, остановлено кредитование ИЖС. Принятые меры, по информации полпредства, ограничивают доступ к льготной ипотеке для большинства целевых групп населения. В конце декабря Трутнев сообщал, что договорился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным по возможному решению с банками вопроса выдачи льготной ипотеки.