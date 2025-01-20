Трутнев призвал жестко выстраивать диалог с банками по льготной ипотеке

«Программа слегка спотыкается. Банки считают, что им не доплачивает правительство убытки, которые они несут в связи с тем, что дают ипотеку по меньшей цене, чем, скажем, в других территориях», — сказал Трутнев в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, как идет реализация программы «Дальневосточная ипотека», какие есть проблемы.
Он напомнил, что реализация программы льготного кредитования под 2% покупки жилья на Дальнем Востоке является поручением президента РФ, которое в любом случае надо выполнить.
«Я бы, может быть, немного по-другому поступил, поговорил с банками чуть пожестче, потому что поручение президента при той прибыли, которую банки заработают, надо просто выполнять, а не деньги попрошайничать», — отметил вице-премьер.
В начале декабря Трутнев на фоне ужесточения банками условий выдачи дальневосточной ипотеки поручил Минфину РФ, Минвостокразвития совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными учреждениями подготовить предложения по возврату кредитования по базовым условиям программы. Поручение было дано, потому что в октябре 2024 года банки приняли решение об изменении условий получения кредита по программе — повышен минимальный размер первоначального взноса, взимаются комиссии с застройщиков и граждан, остановлено кредитование ИЖС. Принятые меры, по информации полпредства, ограничивают доступ к льготной ипотеке для большинства целевых групп населения. В конце декабря Трутнев сообщал, что договорился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным по возможному решению с банками вопроса выдачи льготной ипотеки.