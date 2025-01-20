Трамп заявил, что США получат половину активов TikTok

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok возвращается в Соединенные Штаты, заявил избранный президент США Дональд Трамп на митинге для своих сторонников в Вашингтоне и добавил, что США получат половину активов.
«TikTok по состоянию на сегодня вернулся, — заявил Трамп. — Я сказал им, что я одобрю [работу сервиса в США], однако вы отдаете США 50% TikTok. Таким образом у них будет партнер в лице Соединенных Штатов, множество желающих инвестировать, а у Соединенных Штатов будет совместное предприятие без какого-либо риска».
Как пояснил избранный американский лидер, США не будут вкладывать средства в совместное предприятие. «Все, что мы сделаем это дадим им разрешение, без которого у них ничего не будет», — отметил Трамп.
В ночь на воскресенье сервис полностью прекратил свою работу в США, TikTok исчез из магазина приложений Apple. В воскресенье утром Трамп заявил, что уже в день своей инаугурации, 20 января, издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Он также попросил технологические компании поддерживать работу сервиса и заявил, что его документ будет подтверждать, что никакая компания не понесет ответственность за поддержание работы TikTok до издания указа. Согласно положениям запрета, Минюст вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за каждого пользователя. Аудитория платформы в США насчитывает 170 млн пользователей.
Перерыв в работе сервиса продолжался около 12 часов — уже к полудню 19 января по времени восточного побережья США (20:00 мск) доступ к TikTok был восстановлен.
Блокировка TikTok в США связана с подписанным президентом Джо Байденом в 2024 году законом, согласно которому китайская корпорация ByteDance должна продать TikTok компании из США до 19 января, чтобы избежать запрета. В TikTok заявили, что платформа прекратит работу в стране 19 января, если не получит от уходящей администрации четких гарантий того, что запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании-оператора.