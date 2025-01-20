Трамп заявил, что США получат половину активов TikTok

В ночь на воскресенье сервис полностью прекратил свою работу в США, TikTok исчез из магазина приложений Apple. В воскресенье утром Трамп заявил, что уже в день своей инаугурации, 20 января, издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Он также попросил технологические компании поддерживать работу сервиса и заявил, что его документ будет подтверждать, что никакая компания не понесет ответственность за поддержание работы TikTok до издания указа. Согласно положениям запрета, Минюст вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за каждого пользователя. Аудитория платформы в США насчитывает 170 млн пользователей.