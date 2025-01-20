СМИ перечислили российские компании, которые выплатят дивиденды в январе

Некоторые компании завершили процесс закрытия реестров акционеров под дивидендные выплаты в январе. Теперь их инвесторам остается только дождаться перевода средств на свои счета.
- Акционеры компании «Татнефть» получат 17,39 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 2,61% для обыкновенных акций и 2,65% для привилегированных. Перевод средств ожидается не позднее 22 января.
- «Диасофт» начислит дивиденды в размере 45 рублей на акцию с доходностью 1,1%, выплаты будут осуществлены до 22 января.
- Владельцы акций компании «Роснефть» получат дивиденды в размере 36,47 рублей, обеспечивая доходность 6,3%. Эти средства также поступят на счета не позднее 24 января.
- Акционеры компании «Пермэнергосбыт» могут рассчитывать на выплату 20 рублей на акцию с доходностью 7,2% для обыкновенных акций и 6,8% для привилегированных. Средства будут переведены не позднее 24 января.
- Компания «Займер» начислит дивиденды в размере 10,51 рублей на акцию, обеспечивая доходность 7%. Выплаты поступят не позднее 28 января.
- Акционеры «ЕвроТранс» получат 6,48 рублей на акцию, что соответствует доходности 5,5%; перевод средств ожидается до 29 января.
- Владельцы акций «Группы Астра» получат 2,644669 рублей на акцию с доходностью 0,54%; средства будут перечислены не позднее 30 января.
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