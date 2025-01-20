Стало известно, какую валюту стран СНГ стоит покупать

«Доступность валют СНГ на российском рынке довольно невысокая, а наиболее ликвидной валютой из них является казахстанский тенге. Правда, это сырьевая валюта, как и рубль, и в плане факторов влияния очень схожа с ним: снижаются мировые цены на нефть — дешевеет тенге. Покупка валют СНГ будет целесообразной, если вы отправляетесь в поездку в одну из стран ближнего зарубежья», — отметил Шепелев.