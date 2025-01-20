США стали крупнейшим торговым партнером Германии впервые с 2016 года

В 2024 году США впервые с 2016 года стали крупнейшим торговым партнером Германии, оттеснив Китай, который занимал первую строчку последние восемь лет, на второе место. Такие данные сегодня, 20 января, представило германское правительственное агентство Germany Trade and Invest (GTAI). По его подсчетам, торговый оборот между Германией и США в прошлом году вырос на 0,8%, достигнув €255 млрд. При этом оборот Германии с Китаем сократился на 2,9%, до €247 млрд.