США стали крупнейшим торговым партнером Германии впервые с 2016 года

Лидером по импорту в Германию остается Китай, при этом по экспорту из Германии он теперь занимает лишь пятое место после США, Франции, Нидерландов и Польши. GTAI объясняет это «экономическими сложностями Китая и долгосрочным укреплением экономических связей Германии и США», а также «сменой приоритетов крупнейшей экономики Европы».
Генеральный директор GTAI Роберт Херманн отметил, что «Германия нацелена на экономическую диверсификацию и устойчивость», этому соответствует «стратегия “Китай плюс X”, предполагающая избегание слишком большой зависимости от одного торгового партнера».