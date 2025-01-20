Средний чек небольших онлайн-магазинов РФ в 2024 году был выше, чем в крупных

Число небольших магазинов (с оборотом до 1 млн рублей в месяц) выросло на 78% в годовом выражении. Их общий оборот увеличился на 72%, число платежей — на 65%. Средний чек составил 1,842 тыс. рублей, увеличившись на 4%. В свою очередь, средних магазинов (с оборотом до 15 млн рублей в месяц) стало больше на 25%. Их оборот вырос на 43%, число оплат — на 36%, средний чек — на 5%, до 1,954 тыс. рублей.