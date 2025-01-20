Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средний чек небольших онлайн-магазинов РФ в 2024 году был выше, чем в крупных

В целом за год оборот подключенных к «ЮKassa» онлайн-магазинов вырос на 20%, число покупок увеличилось на 17%, а средний чек — на 3%, до 1,282 тыс. рублей, отмечается в исследовании.

Источник: Shutterstock

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Количество и оборот небольших онлайн-магазинов в России в 2024 году росли быстрее, чем у крупных площадок, средний чек также был выше. Об этом говорится в исследовании платежного сервиса «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили платежи пользователей в интернет-магазинах в 2024 году и сравнили результаты с данными предыдущего года. В целом за год оборот подключенных к «ЮKassa» онлайн-магазинов вырос на 20%, число покупок увеличилось на 17%, а средний чек — на 3%, до 1,282 тыс. рублей.

Число небольших магазинов (с оборотом до 1 млн рублей в месяц) выросло на 78% в годовом выражении. Их общий оборот увеличился на 72%, число платежей — на 65%. Средний чек составил 1,842 тыс. рублей, увеличившись на 4%. В свою очередь, средних магазинов (с оборотом до 15 млн рублей в месяц) стало больше на 25%. Их оборот вырос на 43%, число оплат — на 36%, средний чек — на 5%, до 1,954 тыс. рублей.

Количество крупных площадок увеличилось на 22%. Их оборот повысился на 41%, число платежей — на 54%, при этом средний чек снизился на 8% и составил 786 рублей. Коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин отметил, что маркетплейсы по-прежнему доминируют на рынке и формируют значительную часть российской онлайн-торговли, однако самостоятельные интернет-магазины также продолжают активно развиваться.

«Примечательно, что средний чек в небольших магазинах более чем вдвое превышает этот показатель крупных площадок. Покупатели готовы платить больше за уникальный товар или персонализированный сервис и идут за этим на небольшие площадки», — добавил Кармишин, слова которого приводятся в исследовании.

О трендах в онлайн-ретейле.

В сервисе также отмечают тренд на рост альтернативных платежных методов в 2024 году. По данным аналитиков, банковские карты по-прежнему занимают основную долю рынка (50% по обороту и 54% по числу платежей), но в целом оборот данного метода снизился на 23%, а количество оплат — на 17% в годовом выражении. В 2023 году доля карт составляла 78% по обороту и 76% по количеству платежей.

По оценкам «ЮKassa», в 2025 году продолжат развиваться и самостоятельные интернет-магазины, и альтернативные способы оплаты покупок. Кроме того, важным фактором успеха останется омниканальность, а роль искусственного интеллекта в продажах и рекомендательных сервисах будет усиливаться.

«Ключевые драйверы роста российского рынка онлайн-торговли — развитие технологичных платежных решений, спрос на персонализацию со стороны потребителей и, как следствие, расширение доли малого бизнеса», — указал коммерческий директор «ЮMoney».