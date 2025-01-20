Российским туристам объяснили, как удобнее расплачиваться в Китае

Расплачиваться в Китае можно с помощью выпущенных Россельхозбанком карт UnionPay. Причем выпустить ее лучше сразу в юанях — так обмен по курсу будет выгоднее, но к китайским сервисам карта все равно не привяжется, отметил эксперт. Наличные с таких карт можно в любом банкомате, но с комиссией, хотя и не такой большой — по словам бизнесмена, с него снимали максимум 432 рубля за снятие 3 тыс. юаней. В терминалах UnionPay проблем с российскими картами обычно нет, заверил Гуреев, назвав минусом лишь невозможность их привязки к сервисам WeChat Pay и Alipay, через которые удобнее всего расплачиваться за товары и услуги.