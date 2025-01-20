Россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, заявила экономист

«В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста», — сказала Солодовникова.
Она отметила, что при этом в 2025 году на пенсию будут выходить люди, у которых сформировано право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности и по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов России.
«В минувшем году на пенсию по старости вышли женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно), время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году», — объяснила Солодовникова.