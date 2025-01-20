Россиянам рассказали о перспективах снижения ставок по банковским вкладам

«Доходность по депозитам будет зависеть от заседания Банка России, которое состоится 14 февраля. По предварительным прогнозам, в первом полугодии средние ставки по вкладам могут подняться до 22−23%. Далее во втором полугодии может произойти снижение до 18−19% к концу года», — сказал финансист.
Центральный банк 20 декабря 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В прошлом году регулятор трижды увеличивал данный показатель, что привело к росту доходности по банковским вкладам. В настоящее время ставки на вклады превышают отметку в 21%. Обычно банки при принятии решений о повышении ставок по депозитам ориентируются на размер изменения ключевой ставки. Например, если ЦБ повышает ставку на 1 процентный пункт, финансовые организации, как правило, увеличивают доходность вкладов на 1 п.п. или даже немного больше.
Банки принимают такие меры либо вскоре после заседаний Центробанка, либо заранее, прогнозируя возможные изменения ключевой ставки. Согласно оценкам экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», многие из них считают, что большую часть 2025 года ключевая ставка, вероятнее всего, останется на уровне 21%. Однако к концу года прогнозируется ее снижение до 16%.
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