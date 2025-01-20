Россиянам рассказали о перспективах снижения ставок по банковским вкладам

Центральный банк 20 декабря 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В прошлом году регулятор трижды увеличивал данный показатель, что привело к росту доходности по банковским вкладам. В настоящее время ставки на вклады превышают отметку в 21%. Обычно банки при принятии решений о повышении ставок по депозитам ориентируются на размер изменения ключевой ставки. Например, если ЦБ повышает ставку на 1 процентный пункт, финансовые организации, как правило, увеличивают доходность вкладов на 1 п.п. или даже немного больше.