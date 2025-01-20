Россия в 2024 году увеличила поставки СПГ в Китай на 3,3%

Первую строчку в рейтинге стран — экспортеров этого энергоносителя в КНР на протяжении нескольких лет занимает Австралия: в 2024 году она продала КНР 26,19 млн тонн (увеличение на 8,5%). Далее по объему поставок следуют Катар (18,34 млн тонн, повышение на 10,1%) и Малайзия (повышение на 8,6%, до 7,69 млн тонн). США занимают пятое место (4,15 млн тонн, рост на 4,4%).