Reuters: компании США в ЕС опасаются ухудшения отношений при Трампе

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. 9 из 10 работающих в Европе американских компаний опасаются ухудшения экономических отношений между США и европейскими странами в ближайшие годы после прихода к власти в Соединенных Штатах избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование Американской торговой палаты в Евросоюзе.
Больше всего компании беспокоятся из-за угроз Трампа ввести пошлины на европейские товары. При этом около 52% опрошенных связывают вероятное ухудшение европейско-американских отношений с политикой Евросоюза.
Трамп ранее заявлял, что намерен ввести импортные пошлины до 10% на иностранные товары, не делая никаких исключений для союзников, включая ЕС. Такой сценарий он предусматривает на случай, если Брюссель не увеличит объемы закупок американских нефти и газа.
В Еврокомиссии заявили, что готовы «отстаивать интересы» ЕС в отношениях с новой администрацией Трампа, но при этом надеются договориться о конструктивном сотрудничестве с США.