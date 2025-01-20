Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: компании США в ЕС опасаются ухудшения отношений при Трампе

Больше всего компании беспокоятся из-за угроз Трампа ввести пошлины на европейские товары, при этом около 52% опрошенных связывают вероятное ухудшение европейско-американских отношений с политикой Евросоюза.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. 9 из 10 работающих в Европе американских компаний опасаются ухудшения экономических отношений между США и европейскими странами в ближайшие годы после прихода к власти в Соединенных Штатах избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование Американской торговой палаты в Евросоюзе.

Больше всего компании беспокоятся из-за угроз Трампа ввести пошлины на европейские товары. При этом около 52% опрошенных связывают вероятное ухудшение европейско-американских отношений с политикой Евросоюза.

В торговую палату входят 160 компаний, включая технологические корпорации Apple и Google. В исследовании, которое проводилось с 6 по 14 января, приняли участие 58 американских компаний.

Трамп ранее заявлял, что намерен ввести импортные пошлины до 10% на иностранные товары, не делая никаких исключений для союзников, включая ЕС. Такой сценарий он предусматривает на случай, если Брюссель не увеличит объемы закупок американских нефти и газа.

В Еврокомиссии заявили, что готовы «отстаивать интересы» ЕС в отношениях с новой администрацией Трампа, но при этом надеются договориться о конструктивном сотрудничестве с США.