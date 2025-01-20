Reuters: компании США в ЕС опасаются ухудшения отношений при Трампе

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. 9 из 10 работающих в Европе американских компаний опасаются ухудшения экономических отношений между США и европейскими странами в ближайшие годы после прихода к власти в Соединенных Штатах избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование Американской торговой палаты в Евросоюзе.