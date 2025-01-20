Приднестровье согласилось на поставку газа из Молдавии

«Хочу отметить одну деталь: все пытаются выжать максимум каких-то своих дивидендов, говоря о какой-то геополитике, размышляя о тайных заговорах и так далее. Вы поймите: никакого заговора нет. Есть просто холодные квартиры у людей. Бросьте заниматься политикой там, где не надо. Дайте тепло людям», — сказал Красносельский.