Приднестровье согласилось на поставку газа из Молдавии

По его словам, такое решение принято, чтобы жители и социальные учреждения Приднестровья побыстрее получили тепло и электроэнергию.
«Хочу отметить одну деталь: все пытаются выжать максимум каких-то своих дивидендов, говоря о какой-то геополитике, размышляя о тайных заговорах и так далее. Вы поймите: никакого заговора нет. Есть просто холодные квартиры у людей. Бросьте заниматься политикой там, где не надо. Дайте тепло людям», — сказал Красносельский.
1 января поставки газа в Приднестровье и Молдавию прекратились из-за остановки Украиной транзита, а также спора «Молдовагаза» о долге с «Газпромом». После этого в непризнанной республике начались веерные отключения электроэнергии и отопления, местные власти призвали экономить энергию.
Красносельский отметил, что уведомлении о прекращении поставок от «Молдовагаз» Тирасполь получил 28 декабря. Власти Приднестровья, по его словам, нашли молдавскую компанию, которая имела лицензию на транспортировку и поставку газа, и решили заключить с ними контракт, но это встретило «яростное сопротивление» со стороны «Молдовагаз» и молдавских политиков.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Россия и Приднестровье рассматривают возможность поставок газа путем закупок на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. По словам собеседника издания, расходы предполагается покрывать из российского бюджета.
Как заявлял Красносельский, Кишинев делает всё, чтобы «усугубить существующий кризис» с поставками сырья в Приднестровье. Он призывал президента Молдавии Майю Санду пропустить газ в непризнанную республику.