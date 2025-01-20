Россиянам объяснили, почему не стоит досрочно погашать кредиты

«Если процент по кредиту ниже доходности по вкладу, выгоднее держать деньги на вкладе и гасить кредит за счет полученных процентов. При временных финансовых трудностях можно договориться с банком и оформить отсрочку платежей на срок до шести месяцев. Если у вас в принципе есть свободные средства, направляйте их на досрочное погашение кредитов с самыми высокими ставками», — обратил внимание эксперт.