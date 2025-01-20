Россиянам объяснили, почему не стоит досрочно погашать кредиты

«Если процент по кредиту ниже доходности по вкладу, выгоднее держать деньги на вкладе и гасить кредит за счет полученных процентов. При временных финансовых трудностях можно договориться с банком и оформить отсрочку платежей на срок до шести месяцев. Если у вас в принципе есть свободные средства, направляйте их на досрочное погашение кредитов с самыми высокими ставками», — обратил внимание эксперт.
Финансист привел пример расчета. В 2022 году человек оформил кредит на 1 миллион рублей сроком на пять лет под 14,89% годовых. Размер ежемесячного платежа составил 23 634 рубля. К 2025 году остаток задолженности по кредиту составил 600 тысяч рублей.
В то же время текущие ставки по вкладам достигают 22,5% годовых. Если разместить 600 тысяч рублей на депозит, за год проценты по вкладу принесут 135 тысяч рублей, что частично покроет ежегодные выплаты по кредиту, которые составляют 283 608 рублей.
При этом основная сумма депозита останется нетронутой и продолжит приносить доход. Таким образом, вместо полного погашения кредита человек может разместить средства на вкладе и использовать полученные проценты для уплаты кредита, отметил Астафьев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».