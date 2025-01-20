Названа причина подъема тарифов ЖКУ в январе 2025 года

Он также указал, что январский рост платежей может быть связан с перерасчетами за предыдущие периоды. В случаях, когда приборы учета временно не функционировали или данные не были переданы вовремя, начисления производятся на основе среднемесячных показателей за последние месяцы. Такой подход, особенно при резких изменениях температуры, может приводить к существенным расхождениям между начислениями и фактическим потреблением, заключил Бондарь.