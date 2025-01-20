Названа причина подъема тарифов ЖКУ в январе 2025 года

«Одной из ключевых причин стала структура расчетных периодов. В декабре данные с приборов учета зачастую снимаются раньше стандартного срока — например, до середины месяца. Это приводит к тому, что в январской квитанции учитывается более длинный период, включая конец декабря и большую часть января. Таким образом, оплачиваемый срок может составлять до 40−45 дней, что автоматически увеличивает сумму платежей», — уточнил специалист.
Региональные индексации также вносят ощутимый вклад в увеличение размеров платежей, отметил Бондарь. В ряде субъектов РФ с начала года были повышены тарифы на капитальный ремонт и содержание жилых помещений. Например, в Москве с января стоимость капитального ремонта увеличилась на 15%, что отразилось на итоговых суммах в счетах, пояснил эксперт.
Он также указал, что январский рост платежей может быть связан с перерасчетами за предыдущие периоды. В случаях, когда приборы учета временно не функционировали или данные не были переданы вовремя, начисления производятся на основе среднемесячных показателей за последние месяцы. Такой подход, особенно при резких изменениях температуры, может приводить к существенным расхождениям между начислениями и фактическим потреблением, заключил Бондарь.
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