Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России понизил официальный курс доллара

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 21 января 2025 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, курс доллара опустили с 102,4137 рубля 20 января до 101,9579 рубля. Курс юаня ЦБ также немного понизил, с 13,9338 рубля до 13,8302 рубля.

При этом регулятор повысил курс евро — с 104,8609 рубля до 105,0457 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».