Мемкоины TRUMP и MELANIA вошли в топ крупнейших криптовалют

Так, по данным CoinMarketCap, на которые ссылается издание, TRUMP занял 18-е место в рейтинге с капитализацией 11,7 млрд долларов, MELANIA — 61-е место с капитализацией около 2 млрд долларов.
Мемкоин Trump на бирже Binance по состоянию на 12:50 мск торговался на уровне 52,45 доллара с текущей капитализацией 10,49 млрд долларов. Цена MELANIA на то же время составляла 10,98 доллара, капитализация — 2,11 млрд долларов.
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