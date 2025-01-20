Мемкоины TRUMP и MELANIA вошли в топ крупнейших криптовалют

Мемкоин Trump на бирже Binance по состоянию на 12:50 мск торговался на уровне 52,45 доллара с текущей капитализацией 10,49 млрд долларов. Цена MELANIA на то же время составляла 10,98 доллара, капитализация — 2,11 млрд долларов.