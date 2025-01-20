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Мемкоины TRUMP и MELANIA вошли в топ крупнейших криптовалют

Мем-токены OFFICIAL TRUMP (TRUMP) и Official Melania Meme (MELANIA) достигли капитализации в миллиарды долларов менее чем за сутки после начала торгов, пишет «РБК-Крипто».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным CoinMarketCap, на которые ссылается издание, TRUMP занял 18-е место в рейтинге с капитализацией 11,7 млрд долларов, MELANIA — 61-е место с капитализацией около 2 млрд долларов.

Мемкоин Trump на бирже Binance по состоянию на 12:50 мск торговался на уровне 52,45 доллара с текущей капитализацией 10,49 млрд долларов. Цена MELANIA на то же время составляла 10,98 доллара, капитализация — 2,11 млрд долларов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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