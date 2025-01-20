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Мелания Трамп запустила собственный мемкоин

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания вслед за ним запустила собственный мемкоин.

Источник: AP 2024

Криптовалюта жены избранного американского лидера получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP. О запуске криптовалюты Мелания Трамп сообщила в Truth Social. По данным площадки CoinMarketCap, один мемкоин Мелании сейчас можно купить за $0,03.

В пятницу Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты. За сутки объем торгов мемкоинов превысил $11 млрд, сейчас капитализация криптовалюты превышает $10,5 млрд. Один мемкоин $TRUMP сейчас торгуется в районе $50.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп планирует издать указ, в котором объявит развитие криптовалюты национальным приоритетом Соединенных Штатов. Инаугурация политика состоится 20 января.

Мемкоины — это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi — смесь слов politic (политический) и finance (финансы) — создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.