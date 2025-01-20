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Курс биткойна упал до $99 тыс. на фоне запуска криптовалюты Мелании Трамп

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. на фоне запуска мемкоина Мелании Трамп, свидетельствуют данные площадки Binance.

Источник: Reuters

Так, по данным на 23:00 мск 19 января, стоимость биткойна составляла $106,422 тыс. К 04:00 мск 20 января стоимость криптовалюты опустилась до $99,08 тыс.

Мемкоины — это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi — смесь слов politic (политический) и finance (финансы) — создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.