Курьер доставит проблем. Как мошенники выманивают вашу биометрию

Популярность мошеннической схемы FakeBoss (когда потенциальной жертве звонят или пишут от имени действующего или бывшего руководителя) у злоумышленников с приходом нового «криминального сезона» не снижается. Легенда «я ваш босс» будет прорабатываться мошенниками более детально. О том, какие методы и схемы в ходу у мошенников в самом начале 2025 года, а также о том, как они используют ИИ для создания дипфейков, Финансам Mail рассказал Андрей Шабалин, аналитик по информационной безопасности NGR Softlab.