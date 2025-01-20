Каким будет курс рубля 21 января 2025: прогноз эксперта

Рубль начал неделю с укрепления позиций. Юань на Мосбирже опускался ниже 13,8, курс рубля к доллару на межбанке отступил ниже 102. Локально рубль начал получать поддержку со стороны подготовки компаний к январскому налоговому периоду. Также курс стабилизируется жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, мерами валютного контроля, операциями в рамках бюджетного правила. Влияние прихода к власти в США Дональда Трампа может найти отклик в рубле опосредованно — в случае сильных движений в ценах на нефть, индексе доллара, либо в случае появления важных для РФ геополитических сигналов. Мы полагаем, что далеко от текущих значений курсы валют вряд ли уйдут. Если только какие-то новые вводные не удивят рынок сильно. Краткосрочно ждем 13,5−13,9 ₽ за юань и 100−103 за доллар.