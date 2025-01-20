Каким будет курс рубля 21 января 2025: прогноз эксперта

На биржах США сегодня выходной в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Тем не менее важнейшее событие происходит именно в Соединенных Штатах — Дональд Трамп официально вступает должность президента. Ранее он анонсировал ряд важных решений уже первые часы своей работы. Народный банк Китая, как и ожидалось, сохранил размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на год на уровне 3,1%.
Завтра мировые рынки могут отыгрывать первые заявления и решения Трампа на посту президента. В еврозоне выйдет январский индекс экономических настроений от ZEW. Инвесторы могут обратить внимание на сообщения с полей Всемирного экономического форума в Давосе, который будет проходить на этой неделе.
Российский рынок будет следить за геополитическими сигналами, динамикой валютных и сырьевых котировок. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 января — 2852−3025 п.
Рубль начал неделю с укрепления позиций. Юань на Мосбирже опускался ниже 13,8, курс рубля к доллару на межбанке отступил ниже 102. Локально рубль начал получать поддержку со стороны подготовки компаний к январскому налоговому периоду. Также курс стабилизируется жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, мерами валютного контроля, операциями в рамках бюджетного правила. Влияние прихода к власти в США Дональда Трампа может найти отклик в рубле опосредованно — в случае сильных движений в ценах на нефть, индексе доллара, либо в случае появления важных для РФ геополитических сигналов. Мы полагаем, что далеко от текущих значений курсы валют вряд ли уйдут. Если только какие-то новые вводные не удивят рынок сильно. Краткосрочно ждем 13,5−13,9 ₽ за юань и 100−103 за доллар.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».