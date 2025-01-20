Кабмин утвердил новую стратегию развития Росстата

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года.
«Правительство утвердило стратегию развития системы государственной статистики и Росстата на ближайшие шесть лет. Это ключевой документ, который формирует единые условия для сбора и обработки данных», — сказал глава кабмина на совещании со своими заместителями.
Он пояснил, что в принятой стратегии предусматривается расширение перечня анализируемых показателей, использование инновационных технологий, включая искусственный интеллект. По словам Мишустина, это позволит оперативно обрабатывать собираемые сведения.
«Именно они являются одним из главных инструментов для оценки происходящих процессов в отраслях экономики, для планирования предпринимателями своей деятельности: это и составление бизнес-прогнозов, направленных на повышение эффективности производства, и вопросы, связанные с созданием новых рабочих мест, выпуском товаров, услуг», — пояснил он.
Как указал премьер, особое внимание в документе уделено снижению административной нагрузки на предприятия за счет сокращения ими первичной отчетности. Акцент сделан и на укреплении кадрового потенциала.
Мишустин также выслушал доклад вице-премьера Александра Новака по этой теме. «В течение трех месяцев прошу подготовить план мероприятий для реализации задач стратегии. Важно сформировать единую современную цифровую инфраструктуру для получения более полной и оперативной статистической картины», — поставил задачу председатель правительства.