Кабмин утвердил новую стратегию развития Росстата

«Именно они являются одним из главных инструментов для оценки происходящих процессов в отраслях экономики, для планирования предпринимателями своей деятельности: это и составление бизнес-прогнозов, направленных на повышение эффективности производства, и вопросы, связанные с созданием новых рабочих мест, выпуском товаров, услуг», — пояснил он.