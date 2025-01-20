Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гренландия намерена взимать плату за прохождение через ее арктические воды

Гренландия намерена взимать плату с кораблей, которые проходят через ее арктические воды. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил Сиумут Куно Фенкер, местный депутат от партии правительственной коалиции.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«У нас много рыбаков, и мы должны иметь возможность проверять рыболовные суда вокруг нашего острова, но мы также должны использовать наше право на наших водных путях, как вы это делаете в России. Вы берете плату и сопровождаете все суда, проходящие через ваши арктические воды. Мы сделаем то же самое», — сказал он.

Кроме того, депутат выразил мнение, что Гренландия должна начать официальные переговоры о независимости с Данией.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».