Гренландия намерена взимать плату за прохождение через ее арктические воды

«У нас много рыбаков, и мы должны иметь возможность проверять рыболовные суда вокруг нашего острова, но мы также должны использовать наше право на наших водных путях, как вы это делаете в России. Вы берете плату и сопровождаете все суда, проходящие через ваши арктические воды. Мы сделаем то же самое», — сказал он.