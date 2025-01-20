Главные события финансовых рынков 20 — 26 января

В мире
В центре внимания — инаугурация нового президента США Дональда Трампа в понедельник. В преддверии этого американские фондовые индексы были на подъеме и дальнейшая их динамика будет зависеть от риторики Трампа. Если президент в первые же дни на посту введет новые торговые пошлины, рынки могут отреагировать негативно.
На этой неделе главный индекс акций США S&P 500 может быть излишне волатилен в коридоре 5801−6073 пунктов.
В России
Инфляция в 2024 году, по данным Росстата, составила 9,52% — выше прогнозов. За первые 2 недели января цены выросли на 0,67%. Если инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти, ЦБ может возобновить ужесточение ДКП.
Разумный выбор в январе для консервативного инвестора — фонды ликвидности и депозиты. Часть инвестиционного портфеля разумно держать в надежных флоатерах, часть — в корпоративных облигациях с фиксированным купоном.
Рубль
Эта неделя ознаменована началом налогового периода. Крупные экспортеры для уплаты налогов вынуждены продавать валюту, что, как правило, укрепляет курс рубля. Однако пик налогового периода придется на 28 января. А на этой неделе курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽99−105,7 за доллар.
Нефть
Санкции против российских нефтяников и нефтетанкеров взвинтили котировки «черного золота» выше $80 за баррель. На это наложились холода и одновременное сокращение запасов нефти в США. Однако рынок быстро адаптируется к новым условиям и аналитики Market Power полагают, что котировки Brent скоро вернутся в диапазон $70−80 за баррель.
Пока же волатильность цен на нефть остается высокой и на этой неделе котировки Brent могут колебаться в диапазоне $74,3−87,5 за баррель.
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