Главные события финансовых рынков 20 — 26 января

В центре внимания — инаугурация нового президента США Дональда Трампа в понедельник. В преддверии этого американские фондовые индексы были на подъеме и дальнейшая их динамика будет зависеть от риторики Трампа. Если президент в первые же дни на посту введет новые торговые пошлины, рынки могут отреагировать негативно.