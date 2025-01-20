FT: ЕС не сможет увеличить закупки СПГ в США

Согласно газете, основная проблема заключается в том, что Евросоюз не может отказаться от более дешевого российского топлива. Так, в 2024 году европейские компании импортировали рекордные объемы СПГ из России. 2025 год также начался с максимумов — по данным Kpler, за первые 15 дней года 27 европейских стран импортировали 837,3 тыс. тонн российского СПГ.