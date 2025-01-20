FT: ЕС не сможет увеличить закупки СПГ в США

Ранее Дональд Трамп заявлял, напоминает издание, что ЕС грозит торговая война, если регион не нарастит объемы закупок энергоресурса из США. «Какие условия для этого нам нужно придумать? Мы не собираемся все пересматривать 21 января», — сказал FT один из чиновников, отвечая на планы Брюсселя по закупкам СПГ.
Согласно газете, основная проблема заключается в том, что Евросоюз не может отказаться от более дешевого российского топлива. Так, в 2024 году европейские компании импортировали рекордные объемы СПГ из России. 2025 год также начался с максимумов — по данным Kpler, за первые 15 дней года 27 европейских стран импортировали 837,3 тыс. тонн российского СПГ.
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