Фондовый рынок. Ждем 3000

Новости, ожидания и торговые идеи. На этой неделе внимание инвесторов привлекут данные по недельной инфляции от Росстата. В целом на рынке сохраняются позитивные настроения, индекс МосБиржи восстановился от минимумов декабря почти на 24%. Восстановление от декабрьских минимумов более чем на 20% с технической точки зрения можно рассматривать в качестве признака завершения спада и разворота на фондовом рынке. Кроме того, индекс МосБиржи превысил сопротивление в виде 200-дневной линии скользящего среднего, которая проходит в области 2900 п., и при прочих равных может продолжить восстанавливаться в направлении 3000 п.