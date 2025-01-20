Эксперты: россияне будут покупать недвижимость в Азии из-за слабого рубля

На Кипре у россиян, по словам Божкова, наиболее востребована недвижимость под сдачу в аренду — новые квартиры в популярных районах ближе к деловым центрам, с удобной транспортной доступностью, высокими потолками, подогревом полов и классом энергоэффективности А. Самый частый бюджет покупки недвижимости в этой стране составляет 300 тысяч евро. В то же время в хорошем семейном районе самого дорогого города Кипра Лимасола отправной точкой при поиске аналогичных квартир станет сумма в 400 тысяч евро, говорит Божков.