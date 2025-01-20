Эксперты: россияне будут покупать недвижимость в Азии из-за слабого рубля

Лидер сменился
Спрос россиян на приобретение зарубежной недвижимости, по данным аналитиков Tranio, в 2024 году снизился на 6% по сравнению с показателем за 2023 год, однако в долгосрочной перспективе показал более высокие результаты (+16% к 2021 году).
«Недвижимость за границей для инвестиционных целей сейчас выбирают порядка 55% покупателей. Это такие страны, как Таиланд, Бали, ОАЭ. На иммиграционные покупки приходится порядка 45% спроса, такая аудитория интересуется Турцией и европейскими странами: Францией, Италией, Кипром, Португалией», — констатирует управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.
В 2024 году сменилась конфигурация лидирующих по спросу со стороны россиян направлений — Таиланд, ОАЭ и Грузия остаются в топе, но с перераспределением долей рынков, приводит данные Tranio. Таиланд укрепил позиции с долей в 14,7% от общего спроса, обойдя Грузию (13,6%), ранее пользовавшуюся популярностью у релокантов из-за низкого порога входа в 35 тысяч долларов. ОАЭ, напротив, продемонстрировали снижение интереса: доля заявок сократилась с 9,6 до 7,5%.
Основное сокращение спроса в лидирующей десятке стран пришлось на Турцию — из-за резкого роста цен на недвижимость снижение показателя за год составило 25%. Эта страна теперь, по данным Tranio, занимает лишь седьмое место в списке с долей 5,6%.
В десятку наиболее востребованных направлений в 2024 году также вошли Франция (6,5%), Испания и Греция — по 6,3%, Кипр (5,3%), Индонезия (4,7%) и Чехия (4,1%).
Лицом к Азии
Особого внимания заслуживает рост интереса россиян к покупке недвижимости в Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Таиланде.
«Он объясняется ослаблением курса рубля — за счет покупки недвижимости в регионе россияне хотят диверсифицировать свой капитал», — объясняет глава компании «Этажи Индонезия» Ольга Горхиян.
В Таиланде, по данным Tranio, доля заявок покупателей на инвестиционную недвижимость достигает 75%. По данным компании, за год рост числа заявок на покупку недвижимости здесь со стороны россиян увеличился почти на 40%. По сравнению же с 2022 годом, когда наблюдался ажиотаж, этот показатель увеличился более чем в 2,5 раза и шестикратно подскочил к уровню 2021 года.
Окно в Европу
Что касается европейского рынка, то возвращение на него российских покупателей недвижимости сдерживают ограничения по визам для россиян и политические риски, отмечает директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин.
Несмотря на то, что Франция, Испания и Греция остались в 2024 году в десятке стран-лидеров по спросу со стороны россиян, этот показатель за год, по данным Tranio, сократился на 10, 17 и 19%, соответственно.
Вместе с тем, одним из исключений стал Кипр, где в 2024 году был зафиксирован рост спроса на 15%. Аналитики Tranio отмечают, что этот показатель достиг максимального значения за пять лет наблюдений.
«Еще одним важным фактором для роста популярности покупки недвижимости на Кипре стала перспектива вступления республики в Шенген. Возможность подписания соглашения активно обсуждалась в течение всего прошлого года, а его реализация ориентировочно запланирована на 2025 год», — добавляет он.
Апартаменты и таунхаусы
В Таиланде российские покупатели часто выбирают апартаменты и кондоминиумы в прибрежных районах, рассказывает владелец агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов, добавляя, что средняя цена недвижимости за квадратный метр здесь составляет около 3 тысяч евро.
В Индонезии же в 2024 году россияне чаще всего вкладывались в апартаменты или таунхаусы, говорит Горхиян. Средний чек такой недвижимости составляет 135 тысяч долларов за юнит.
Порог входа на покупку недвижимости в ОАЭ (в основном речь идет о Дубае), по словам Полетцкой, составляет 150 тысяч долларов. За такую стоимость можно купить студию.
«Но в основном нечасто в Дубае покупают недвижимость для получения резидентской визы — для этого необходимо вложить в недвижимость порядка 200 тысяч долларов», — оценивает Садыгов.
В Турции российские граждане чаще всего приобретали жилые объекты в туристических локациях, рассматривая их как дальнюю дачу для личного проживания, говорит директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина. В этой стране порог входа на рынок, по словам Садыгова, начинается от 150 тысяч евро за недвижимость бизнес-класса в новостройках. При инвестиции от 400 тысяч долларов появляется возможность получения гражданства.
На Кипре у россиян, по словам Божкова, наиболее востребована недвижимость под сдачу в аренду — новые квартиры в популярных районах ближе к деловым центрам, с удобной транспортной доступностью, высокими потолками, подогревом полов и классом энергоэффективности А. Самый частый бюджет покупки недвижимости в этой стране составляет 300 тысяч евро. В то же время в хорошем семейном районе самого дорогого города Кипра Лимасола отправной точкой при поиске аналогичных квартир станет сумма в 400 тысяч евро, говорит Божков.
Покупатель молодеет
Портрет российского покупателя зарубежной недвижимости, по наблюдениям участников рынка, в 2024 году не претерпел существенных изменений. Но есть некоторые нюансы.
«Например, если раньше основными клиентами на европейском рынке были люди старше 45 лет, то сейчас все больше запросов поступает от более молодых клиентов 30−35 лет», — делится наблюдениями брокер недвижимости в Берлине Ирина Савченко.
Аналогичная тенденция заметна и на рынке азиатских стран, добавляет Ларина. Такие сравнительно молодые люди ранее приобретали апартаменты, дома и таунхаусы в Москве, а теперь с небольшими суммами заходят на рынок Таиланда и Бали.
«Если говорить о распределении спроса внутри России, наиболее активными покупателями остаются жители Москвы — они обеспечивают более трети всех сделок с зарубежной недвижимостью», — добавляет гендиректор агентства недвижимости CMP Group Алексей Котлов.
Жители Санкт-Петербурга, по его словам, заняли второе место с долей около 10%. Следом идут Красноярский край, Краснодарский край и Свердловская область.
Кроме того, стало больше тех, кто для покупки зарубежной недвижимости берет ипотеку, обращает внимание Полетцкая. Например, в Дубае многие граждане России стали пользоваться возможностью войти в ипотечные программы при покупке недвижимости, учитывая ставку до 4% годовых.
Лидеры сохранятся
В 2025 году ослабление рубля и поиск стабильных активов будут поддерживать спрос россиян на зарубежную недвижимость, ожидает Тумин.
«Поскольку новый виток роста курса доллара мы получили только под конец года, то эффект увидим только в этом. Безусловно, такая ситуация повлияет на желание людей сохранить свои капиталы каким-либо альтернативным депозитам способом», — соглашается с ним Садыгов.
Вместе с тем, риски экономической и геополитической нестабильности могут ограничить выбор направлений для покупки недвижимости, предупреждает Тумин.
Таиланд и Индонезия в нынешнем году, по его мнению, останутся лидерами по спросу у российских граждан благодаря хорошей доходности. Грузия продолжит привлекать россиян низким порогом входа, а Европа может усилить позиции за счет роста интереса к программам ВНЖ.