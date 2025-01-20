Эксперт спрогнозировала продолжение кадрового голода в России

«Начнем с того, что рекрутеры заменили понятие “штатный персонал” термином “гик-команда”. Под новое определение попадают все сотрудники, работающие над проектами конкретной компании. Такая команда включает не только людей в штате, но и внешних фрилансеров, к которым относятся самозанятые сотрудники, специалисты, привлеченные на гражданско-правовых основаниях, персонал, предоставленный аутстаффинговыми и аутсорсинговыми компаниями. Привычные трудовые отношения между работодателем и сотрудником эволюционировали. Теперь необязательно устраиваться в штат, чтобы стать частью крупной компании и реализовать масштабный проект. Кризис на рынке труда повысил спрос на фрилансеров. Если раньше найти такую подработку было непросто, то сейчас работодатели охотно привлекают внешних сотрудников, чтобы справиться с нехваткой рук», — объяснила она.