Эксперт рассказал, ждать ли повторения кризиса 2008 года

Эксперт уверен, что общий кризис капитализма продолжит углубляться, о чем уже упоминалось ранее. Однако ожидать серьезного глобального кризиса, подобного тому, что произошел в 2008 году, в ближайшее время не стоит. По мнению специалиста, если такой кризис и наступит, то не сейчас. Деиндустриализация Европы скорее всего будет продолжаться, если только европейские страны не изменят свой курс и не вернутся к нормальным, равноправным отношениям с Россией.
Он считает, что Трамп, безусловно, будет обострять экономическое соперничество с Китаем и с ЕС.
«Вероятно, будут большие трения с Россией. Но Россия и Китай — крепкие орешки, к тому же сегодня Соединенные Штаты зависят от Китая больше, чем Китай от Америки. Так что первый кандидат “на раздевание” — это Европейский Союз. И введение запретительных, драконовских пошлин на европейскую продукцию в 2025 году очень вероятно», — подчеркивает финансист.
При этом Селезнев не разделяет пессимистического взгляда многих экспертов, которые убеждены, что конфликт РФ с Европой затянется на долгие годы. По его мнению, сегодня в Европе наметился консервативный поворот, связанный с защитой традиционных ценностей, включая заботу об экономическом здоровье, которое служит основой социального благополучия.
Восстановление экономической стабильности Европы невозможно без полноценного и равноправного сотрудничества с Россией. Эксперт считает, что процесс консервативных изменений будет длительным и займет годы, но начало ему уже положено.
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