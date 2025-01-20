Эксперт рассказал, ждать ли повторения кризиса 2008 года

Эксперт уверен, что общий кризис капитализма продолжит углубляться, о чем уже упоминалось ранее. Однако ожидать серьезного глобального кризиса, подобного тому, что произошел в 2008 году, в ближайшее время не стоит. По мнению специалиста, если такой кризис и наступит, то не сейчас. Деиндустриализация Европы скорее всего будет продолжаться, если только европейские страны не изменят свой курс и не вернутся к нормальным, равноправным отношениям с Россией.