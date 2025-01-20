Экс-глава швейцарского ЦБ назвал главную угрозу мировой экономике

Эксперт считает, что европейские страны, помимо роста цен, также сталкиваются с необходимостью решения проблемы конкурентоспособности, которая в настоящий момент представляет собой ключевой вызов для региона.
Среди других значимых трудностей, по мнению Хильдебранда, — старение населения, технологические изменения и нестабильная геополитическая ситуация.
Как подчеркнул бывший руководитель Центрального банка Швейцарии, именно такие угрозы в наибольшей степени касаются Европы, которая уступает другим регионам мира во многих аспектах, включая противостояние в сферах энергетики и цифровых технологий.
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