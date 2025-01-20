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Экс-глава швейцарского ЦБ назвал главную угрозу мировой экономике

Стабильный уровень инфляции станет основной угрозой для мировой экономики в 2025 году. Такое заявление сделал в беседе с агентством Bloomberg бывший глава Центрального банка Швейцарии Филипп Хильдебранд.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что европейские страны, помимо роста цен, также сталкиваются с необходимостью решения проблемы конкурентоспособности, которая в настоящий момент представляет собой ключевой вызов для региона.

Среди других значимых трудностей, по мнению Хильдебранда, — старение населения, технологические изменения и нестабильная геополитическая ситуация.

Как подчеркнул бывший руководитель Центрального банка Швейцарии, именно такие угрозы в наибольшей степени касаются Европы, которая уступает другим регионам мира во многих аспектах, включая противостояние в сферах энергетики и цифровых технологий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».