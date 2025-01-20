Экономист назвал мемкоины Трампов финансовой пирамидой

«Я бы сравнил запущенные Дональдом и Меланией Трамп криптовалюты с финансовыми пирамидами (их первые участники тоже могут заработать), но, в отличие от создателей финансовых пирамид, Дональд и Мелания Трамп не преследуют преступного умысла. Это шуточные криптовалюты. Именно так к ним и нужно относиться», — сказал Игорь Балынин.