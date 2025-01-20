Экономист назвал мемкоины Трампов финансовой пирамидой

Ранее сообщалось, что мем-токены OFFICIAL TRUMP (TRUMP) и Official Melania Meme (MELANIA), выпущенные новой администрацией избранного президента США, достигли капитализации в миллиарды долларов менее чем за сутки после начала торгов.
«Я бы сравнил запущенные Дональдом и Меланией Трамп криптовалюты с финансовыми пирамидами (их первые участники тоже могут заработать), но, в отличие от создателей финансовых пирамид, Дональд и Мелания Трамп не преследуют преступного умысла. Это шуточные криптовалюты. Именно так к ним и нужно относиться», — сказал Игорь Балынин.
По его словам, россиянам не стоит вкладывать средства в мемкоины, так как в них нет никакой фундаментальной основы. Некоторые единичные инвесторы заработают на мемкоинах, но это неоправданно огромные риски и нервы, сказал экономист.
Как оценил эксперт, вероятность полной или частичной потери вложенных в эти криптовалюты средств составляет 80%.
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