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Экономист назвал мемкоины Трампов финансовой пирамидой

Мемкоины президента США Дональда Трампа и его жены Мелании похожи на финансовую пирамиду, но без преступного умысла. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что мем-токены OFFICIAL TRUMP (TRUMP) и Official Melania Meme (MELANIA), выпущенные новой администрацией избранного президента США, достигли капитализации в миллиарды долларов менее чем за сутки после начала торгов.

«Я бы сравнил запущенные Дональдом и Меланией Трамп криптовалюты с финансовыми пирамидами (их первые участники тоже могут заработать), но, в отличие от создателей финансовых пирамид, Дональд и Мелания Трамп не преследуют преступного умысла. Это шуточные криптовалюты. Именно так к ним и нужно относиться», — сказал Игорь Балынин.

По его словам, россиянам не стоит вкладывать средства в мемкоины, так как в них нет никакой фундаментальной основы. Некоторые единичные инвесторы заработают на мемкоинах, но это неоправданно огромные риски и нервы, сказал экономист.

Как оценил эксперт, вероятность полной или частичной потери вложенных в эти криптовалюты средств составляет 80%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».