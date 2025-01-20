Четверть опрошенных россиян постоянно работали в новогодние праздники

Эксперты также рассказали, что половине россиян хватило новогодних каникул, чтобы отдохнуть от работы, еще для 15% респондентов праздники показались слишком длинными. Кроме того, 35% опрошенных хотели бы отдохнуть подольше, и только 10% продлили себе выходные за счет отпуска или отгулов. «Несмотря на то, как именно прошли январские праздники, только 12% россиян вернулись к трудовым будням с плохим настроением. У 34% выход на работу был связан с позитивными эмоциями, а для 31% оказался нейтральным», — говорится в исследовании.