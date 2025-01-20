Четверть опрошенных россиян постоянно работали в новогодние праздники

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Постоянно работали в минувшие новогодние праздники 24% опрошенных россиян, 40% работали время от времени, а 36% респондентов смогли полноценно отдохнуть. Об этом говорится в совместном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (текст документа есть в распоряжении ТАСС).
«Несмотря на то, что с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в стране были объявлены выходные и праздничные дни, 24% россиян в каникулы постоянно работали — чаще всего “на посту” были медики (46%), представители туристической и ресторанной сферы (44%), а также работники розничной торговли (40%)», — рассказали эксперты.
Еще 40% опрошенных в новогодние каникулы работали время от времени, больше всего таких респондентов оказалось в профессиональных категориях «Домашний, обслуживающий персонал» (51%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 47%). Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что нередко соискатели используют новогодние каникулы для подработки.
«В этот период традиционно растет спрос на временный персонал — работодатели готовы принимать людей буквально на одну-две недели, чтобы справиться с праздничным ажиотажем. Это открывает широкие возможности для дополнительного заработка. Так, в начале января 2025 года можно было устроиться на временную подработку в качестве курьера, официанта, продавца и даже Деда Мороза», — сообщила Игнатова.
Согласно исследованию, 36% россиян совсем не работали на протяжении всех новогодних праздников и выходных. В основном полноценно отдохнуть удалось юристам (50%) и специалистам по управлению персоналом (54%).
Эксперты также рассказали, что половине россиян хватило новогодних каникул, чтобы отдохнуть от работы, еще для 15% респондентов праздники показались слишком длинными. Кроме того, 35% опрошенных хотели бы отдохнуть подольше, и только 10% продлили себе выходные за счет отпуска или отгулов. «Несмотря на то, как именно прошли январские праздники, только 12% россиян вернулись к трудовым будням с плохим настроением. У 34% выход на работу был связан с позитивными эмоциями, а для 31% оказался нейтральным», — говорится в исследовании.
Где отдыхали.
Треть опрошенных россиян рассказали, что в каникулы им удалось отправиться в путешествие: 4% побывали в других странах, 13% — в других регионах России, а 17% исследовали достопримечательности родного региона. При этом за последние пять лет доля «новогодних» путешественников заметно выросла: если в 2020 году, согласно опросу hh.ru, 85% россиян все январские праздники провели дома, то в 2025 году таких оказалось 68%. При этом популярность внутреннего туризма выросла в два раза.
Больше половины опрошенных — 52% — в каникулы отправились в гости к родственникам и друзьям. Также спросом пользовался познавательный (32%) и активный отдых (24%). Кроме того, 22% россиян часть каникул провели в спокойной обстановке — сняли домик в лесу (12%) или съездили в санаторий (10%). Походы оказались популярны у 8% респондентов.
В десятку популярных внутрироссийских направлений на период праздников вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Ярославль. Самым популярным способом передвижения в новогодних путешествиях по результатам опроса оказался личный автомобиль — этот тип транспорта использовали 53% опрошенных. На втором месте — путешествие поездом (28%), на третьем — самолетом (21%), отмечают эксперты.
«Традиционно самым популярным выбором для новогодних путешествий по России в этом году стал экскурсионный туризм. По направлениям для такого отдыха отмечены высокие темпы роста спроса: на треть больше бронирований, чем в прошлом году, россияне совершили в Суздале и Пскове, Выборге, на четверть больше — в Великом Новгороде и Вологде. Эти направления предлагают туристам богатую культурную программу», — сообщила управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.
Опрос проводился с 3 по 10 января 2025 года среди 4 725 россиян.