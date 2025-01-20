ЦБ предлагает повысить прозрачность публичных размещений акций

Компаниям также следует раскрывать чувствительную для инвесторов информацию — о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей. К тому же инвесторы должны понимать условия применяемых защитных мер. До публичного размещения должна быть раскрыта информация о наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами, а также применяемых механизмах стабилизации цены акций для снижения их волатильности после IPO.