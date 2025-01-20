Bloоmberg: мемкоины Трампа и его жены наносят ущерб репутации криптоиндустрии

«Запуски [мемкоинов] на выходных — это явная беда, которую нам теперь придется прорабатывать», — приводит агентство слова генерального партнера венчурной компании Dragonfly Capital Роба Хадика. Запуск мемкоинов Трампа $TRUMP и его жены $MELANIA вызывает критику среди тех, кто ожидал, что новая администрация республиканцев в США будет серьезно относиться к сектору цифровых активов, поясняет Bloomberg.
В пятницу Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты. За сутки объем торгов мемкоинов превысил $11 млрд, сейчас капитализация криптовалюты превышает $10,5 млрд. Один мемкоин $TRUMP в настоящее время торгуется в районе $50.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп планирует издать указ, в котором объявит развитие криптовалюты национальным приоритетом Соединенных Штатов. Инаугурация политика состоится 20 января.
Мемкоины — это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi — смесь слов politic (политический) и finance (финансы) — создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.