Банк России сохранил «жесткий сигнал» на фоне ускорения инфляции в декабре

Вклад в инфляцию (Индекс потребительских цен) товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой в декабре был менее существенным, чем в ноябре, но оставался положительным. В основном это сокращение было связано с замедлением роста цен на услуги связи, сильно подорожавшие в ноябре, и плодоовощную продукцию, отмечает ЦБ.