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Банк России сохранил «жесткий сигнал» на фоне ускорения инфляции в декабре

Устойчивое инфляционное давление остается высоким, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне, сообщается в комментарии регулятора по инфляции в декабре.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«В декабре месячный рост цен с исключением сезонности ускорился по сравнению с ноябрем», — говорится в документе.

Большинство показателей устойчивого роста цен также возросли к предыдущему месяцу. Это говорит о том, что устойчивое инфляционное давление остается высоким, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг.

В этой ситуации Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне. Поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели.

Банк России

«Поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели. По прогнозу, денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции к 4,0% в 2026 году и ее стабилизацию на цели в дальнейшем», — говорится в комментарии.

Вклад в инфляцию (Индекс потребительских цен) товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой в декабре был менее существенным, чем в ноябре, но оставался положительным. В основном это сокращение было связано с замедлением роста цен на услуги связи, сильно подорожавшие в ноябре, и плодоовощную продукцию, отмечает ЦБ.