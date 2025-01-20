«Балтика» отказалась от иска к Carlsberg по двум брендам пива

«Балтика» входила в состав Carlsberg Group с 2008 года. В марте 2022 года датский холдинг принял решение о продаже своего бизнеса в России, тогда же были остановлены инвестиции и экспорт группы в страну, прекращены производство, продажи и реклама бренда Carlsberg. 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Росимущества, в список были включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания “Балтика”, принадлежавшие Carlsberg Sverige (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО “Хоппи юнион” (им также владела Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежавшие Carlsberg Deutschland (немецкая “дочка” “Карлсберга”). В финансовом отчете за 2023 год Carlsberg Group оценила свои убытки в связи с уходом с российского рынка в 40,8 млрд крон ($5,9 млрд).