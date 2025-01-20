«Балтика» отказалась от иска к Carlsberg по двум брендам пива

«Прекратить производство по делу, принять отказ от иска (ст. 49, 150, 151 АПК)», — указано в карточке дела.
Определение принято 16 декабря — в тот же день суд утвердил мировое соглашение по другому иску «Балтики» о взыскании 6,24 млрд датских крон (около $880 млн, или 90,9 млрд рублей по курсу Банка России) с ее бывшего основного акционера Carlsberg Sverige и российской «дочки» последнего ООО «Хоппи юнион», а также компаний Carlsberg Deutschland и Carlsberg Breweries.
В декабре 2023 года суд по иску «Балтики» признал недействительными односторонние отказы Carlsberg от рамочного и четырех лицензионных соглашений по отдельным брендам (Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten) — об их расторжении Carlsberg Group уведомила «Балтику» в октябре того же года. Отказ от соглашений в Carlsberg назвали ответным шагом на указ президента России, которым в июле 2023 года все активы датской компании в стране были переданы во временное управление Росимущества.
С аналогичным иском в защиту прав на бренды Carlsberg и Grimbergen «Балтика» обратилась в арбитраж в декабре 2023 года. В январе 2024-го суд принял обеспечительные меры, запретив Роспатенту государственную регистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков по договору 2013 года — в отношении бренда Grimbergen (с дополнительными соглашениями 2014, 2015 и 2021 гг.) и по договору 2018 года — в отношении бренда Carlsberg (с допсоглашениями 2018 и 2019 годов). Ответчик в ходе процесса заявлял ходатайство об отмене обеспечительных мер, но в июне 2024 года суд отказал в его удовлетворении.
Об уходе Carlsberg из России
«Балтика» входила в состав Carlsberg Group с 2008 года. В марте 2022 года датский холдинг принял решение о продаже своего бизнеса в России, тогда же были остановлены инвестиции и экспорт группы в страну, прекращены производство, продажи и реклама бренда Carlsberg. 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Росимущества, в список были включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания “Балтика”, принадлежавшие Carlsberg Sverige (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО “Хоппи юнион” (им также владела Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежавшие Carlsberg Deutschland (немецкая “дочка” “Карлсберга”). В финансовом отчете за 2023 год Carlsberg Group оценила свои убытки в связи с уходом с российского рынка в 40,8 млрд крон ($5,9 млрд).
В декабре 2024 года в результате сделки Carlsberg Group с менеджментом «Балтики» 98,65% долей российской пивоваренной компании перешли в собственность созданного в августе АО «ВГ Инвест» — его генеральным директором является вице-президент «Балтики» Егор Гусельников. 1,35% компании остались в собственности «Хоппи юнион», однако сама эта фирма также перешла к «ВГ Инвест». Сообщалось, что в рамках соглашения «Балтика» передала все свои доли в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan в Carlsberg Group. В компании отметили, что сделка была одобрена российскими и датскими властями, она также подразумевает, что стороны урегулируют все нерешенные правовые споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности.
Заводы «Балтики» в настоящее время работают в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле, общая численность их сотрудников превышает 8,3 тыс. человек.